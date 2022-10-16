Тренер «Торонто» о Самсонове в матче с «Оттавой»: «Он выглядел очень спокойным и уверенным. Растет от игры к игре, можно сказать»

Тренер похвалил игру в матче с «Оттавой» (3:2).

Россиянин парировал 26 бросков из 28 и одержал вторую победу в двух матчах за «Лифс» в сезоне.

Изначально планировалось, что на этот матч выйдет Мэтт Мюррей, но он получил травму приводящей мышцы и выбыл как минимум на 4 недели.

«Самсонов выглядел очень спокойным и уверенно держался в воротах. Можно сказать, что он растет от игры к игре. Вы стремитесь найти именно такого парня, с которым комфортно.

Сегодняшний выход в старте был для него незапланированным. Это меняет твой день, твои планы и так далее. Но Илья не выглядел так, будто он потерял игровой ритм, было приятно это видеть», – сказал Шелдон Киф.