Ткачак получил 4 минуты штрафа в овертайме за грубую игру против Кучерова. «Тампа» забила 4 на 3 и победила «Флориду»
Мэттью Ткачак получил 4 минуты штраф в овертайме за грубую игру против Никиты Кучерова.
Форвард «Флориды» был наказан за грубость и удар соперника клюшкой на 1-й минуте овертайма в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:3 ОТ).
У «Лайтнинг» малый штраф получил защитник Виктор Хедман, вступившийся за россиянина и ударивший клюшкой Ткачака.
Ранее в этом матче форвард «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка, но это удаление привело к итоговой победе «Тампы», реализовавшей большинство 4 на 3.
Автором победной шайбы стал Брэйден Пойнт.
Комментарии