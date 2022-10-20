Рутерфорд про 4 поражения «Ванкувера» подряд: «Не совсем удивлен. Если мы играем правильно, то выйдем из этой ситуации»

Джим Рутерфорд прокомментировал четыре поражения «Ванкувера» подряд на старте сезона .

Кроме того, «Кэнакс» упустили лидерство в 2+ шайбы в каждом из четырех матчей.

«Проигрывать никто не любит. Но нужно не отдавать матчи. Заставьте соперника отобрать преимущество в счете. Мы слишком часто просто отдавали игру.

Но я не совсем удивлен тем, что происходит. Я говорил об этом с тех пор, как пришел в клуб. У нас есть хорошие игроки, но как стать командой-победителем? Речь идет о правильном хоккее и хороших привычках.

Нам нужно делать это от игры к игре: просто продолжать гнуть свою линию, даже если мы проигрываем.

Если мы играем правильно, то выйдем из этой ситуации. Причем не просто выйти из этой ситуации, а именно выйти и преуспеть.

Тяжело начинать сезон на выезде. Я предпочитаю сыграть пару матчей дома, а затем отправиться в поездку.

Но когда у вас нет набранных очков, и вы проигрываете, то игры становится все сложнее и сложнее», – сказал президент по хоккейным операциям.