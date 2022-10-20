Леонид Вайсфельд: «В КХЛ используется мало механизмов выравнивания команд. Богатые «Торонто» и «Рейнджерс» давно не выигрывали и неизвестно, когда выиграют»

Леонид Вайсфельд выступил за повышение соревновательности в .

«Существует множество механизмов выравнивания возможностей команд. У нас используется очень мало: потолок зарплат и все. Помимо него, есть и другие, но весь вопрос в желании. Все зависит от людей, кто принимает решение.

Какие еще ограничения стоило бы ввести? Это драфт, ограничение людей в заявке. Регламент должен быть такой, чтобы у одной команды не было возможности держать в заявке 50 человек.

С 40-го по 50-й вряд ли одну-две игры сыграют в сезоне, а в другой команде они бы играли во втором или третьем звене. Тогда все сильные игроки более или менее распределяются по клубам и выравнивается уровень команд.

Почему в НХЛ доминировал, но потом опустился очень низко, а сейчас потихоньку поднимается. Потому что в НХЛ невозможно создать команду династию. Как в своё время «Монреаль» и .

Смысл в том, что необходимо увеличивать соревновательность. Для этого и был придуман плей-офф, чтобы был элемент случайности. Велосипед придумывать не надо, все уже придумано.

В , например, «Торонто» и – очень богатые клубы, но они давно не выигрывали и неизвестно, когда выиграют», – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.