Виталий Давыдов: «Cудейство в КХЛ – самое слабое звено. Исчезли яркие судьи, всех спрятали под номерами, все – на одно лицо»

назвал слабую сторону КХЛ.

– У лишь одна победа в основное время в последних семи матчах. Нет опасений, что повторится история прошлого сезона, когда после рекордного сентября бело-голубые пошли на спад?

– Команда цепляется за очки, часто уходит в овертаймы, поэтому пока признаков спада не вижу. Хотя наше лидерство в дивизионе Тарасова уже под сомнением – ЦСКА и «Локомотив» совсем рядом.

– Для многих поколений «динамовцев» главный матч – против ЦСКА. Огорчились, что накануне уступили армейцам без особой борьбы?

– Меня больше огорчило судейство. Александр Николаевич Мальцев по делу раскритиковал арбитраж. Это не правильно, когда мелькают двойные стандарты, одним что-то прощается, с других спрашивается по максимуму. В том же эпизоде с Плотниковым надо было детально разбираться с большим штрафом, а его замылили.

Мы много жалуемся, что у нас осталось мало ярких игроков – и, наверное, по делу. Но мы молчим о том, что у нас совсем исчезли яркие, сильные судьи.

Всех спрятали под какими-то номерами, все – на одно лицо, все регулярно ошибаются. Им не хватает авторитета – как в постоянных историях, например, с Радуловым, которому многое прощается.

К сожалению, матч «Динамо» и вновь подтвердил, что сегодня судейство в КХЛ – самое слабое звено.

– В чем, на ваш взгляд, причины судейского кризиса?

– Потеряна школа. Обратите внимание, все нынешние судьи – атлеты, великолепно катаются, выписывают пируэты. Но вот понимания игры, ее духа – не вижу. Отсюда и ошибки.

Раньше у каждого арбитра был свой стиль, судьи были узнаваемы. А сейчас это роботы под номерами. И главный судья идет под первым номером.

– Что делать?

– Нужно возрождать нашу судейскую школу. Ничего не слышу об обмене опытом, о семинарах. Такое впечатление, что судейство в стране началось с , а раньше его не было, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.