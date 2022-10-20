объяснил, почему Максим Третьяк получает много игрового времени в .

– Статистика Третьяка на данный момент хуже, чем у Мельничука. При этом играет он гораздо больше. Отсюда возникают вопросы: а не играет ли Максим по чьей-то протекции? Например, своего легендарного деда.

– Протекции со стороны Владислава Александровича [Третьяка] точно нет. «Сочи» – профессиональный клуб.

Изначально мы видели ситуацию так, что Третьяк и Мельничук – два равноценных вратаря. Есть вратари, которые привыкли быть первым номером весь сезон, а есть те, кому конкуренция только помогает. Макс и Алексей относятся ко второму типу.

Уверен, что с пришествием Бердина конкуренция только возрастет. В прошлом сезоне, несмотря на то, что играл больше Третьяка, Максим получил очень серьезный опыт, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи».

В нынешнем сезоне провел 13 матчей, отражая в среднем 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3,25.