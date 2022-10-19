Чинахов набрал первые очки в сезоне в игре с «Ванкувером»: 2 передачи и 2 броска за 11:42

набрал первые очки в сезоне в матче с .

Форвард помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата – 4:3 ОТ.

При его участии «мундиры» забросили свою первую шайбу в матче при счете 0:2. Кроме того, он ассистировал Владиславу Гаврикову в овертайме.

На счету россиянина стало 2 (0+2) балла в 4 матчах.

Сегодня Чинахов (11:42, 0:44 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.