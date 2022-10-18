Разин о 3:4 с «Локомотивом»: «Северсталь» опять просела психологически. Дали сопернику шанс, которым он воспользовался»
Андрей Разин высказался после поражения от «Локомотива» (3:4 ОТ).
«Мы сыграли отрезками. Неплохой получился первый период, первая его половина.
Немножко провалили второй период – точнее, его начало.
Когда было уже нечего терять, начали играть в свой хоккей. Голы забили. В третьем переломили, опять забили – могла бы быть победной.
К сожалению, опять просели психологически. Дали сопернику шанс, которым он воспользовался. Ребята молодцы. Тяжело, но проявляют характер», – сказал главный тренер «Северстали».
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