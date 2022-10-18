Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру (1415) и вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ

вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории .

Капитан набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (6:4).

Российский нападающий набрал 1415 (782+633) очков в 1278 матчах за карьеру.

Он опередил (1414 баллов в 1474 играх) и сравнялся с капитаном «Питтсбурга» (1415 в 1111).

Оба игрока окончательно вошли в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ и делят 19-20-е места. На 18-й строчке идет Адам Оутс с 1420 очками в 1337 матчах, на 17-й – Брайан Троттье с 1425 в 1279.

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