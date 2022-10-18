Таварес набрал 900-е очко в НХЛ

Капитан набрал 900-е очко в НХЛ.

32-летний нападающий отметился результативной передачей в матче с «Аризоной» (2:4).

На его счету стало 5 (1+4) баллов в 4 играх сезона. В карьере – 900 (392+508) очков в 953 матчах.

Он стал 12-м действующим игроком НХЛ, достигшим такой отметки.

В список также входят Сидни Кросби и Александр Овечкин (по 1415), Патрик Кэйн (1181), Евгений Малкин (1150), Анже Копитар (1073), Никлас Бэкстрем (1011), Патрис Бержерон (985), Стивен Стэмкос (977), Фил Кессел (957), Джо Павелски (927), Клод Жиру (925).