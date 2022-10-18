Овечкин забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 4-м матче. Он забил через 56 секунд после начала игры с «Ванкувером»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне.
Нападающий «Кэпиталс» отличился в большинстве спустя 56 секунд после начала матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».
Ассистентами выступили Дилан Строум и Маркус Юханссон.
Для Овечкина это 2-е очко в сезоне: ранее он сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (3:1).
Всего он проводит 4-й матч. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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