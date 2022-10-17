Галимов сыграет в воротах «Авангарда» против «Металлурга». У Станислава 0 побед в 7 играх сезона

Тренерский штаб назвал состав команды на матч против .

Место в воротах «ястребов» займет , который сыграет впервые с 4 октября, когда он появился на льду по ходу игры с «Салаватом Юлаевым» (0:5).

В качестве запасного вратаря заявлен Андрей Мишуров. , игравший в прошлом матче с «Адмиралом» (3:4 Б), не попал в заявку.

Также добавим, что в состав «Авангарда» вернулся защитник Кристиан Ярош, пропустивший три последних матча команды.

В текущем сезоне Галимов провел 7 матчей в Фонбет чемпионате , ни разу не победил при пяти поражениях.