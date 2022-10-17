5-й номер драфта-2014 Дэл Колл подписал контракт с финским ТПС. У форварда 21 балл в 112 матчах в НХЛ

продолжит карьеру в чемпионате Финляндии.

26-летний канадец подписал соглашение с .

Форвард проходил тренировочный лагерь с «Оттавой», но клуб НХЛ не предложил хоккеисту полноценное соглашение после просмотра.

В прошлом сезоне нападающий провел один матч за «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ игрок набрал 22 (9+13) очка в 39 играх за «Бриджпорт».

Дэл Колл в общей сложности провел 112 матчей в НХЛ, записав на свой счет 21 (8+13) балл.

Канадец был выбран на драфте НХЛ-2014 в первом раунде под общим 5-м номером.