Ротенберг о философии СКА: «Нам нужно постоянно двигаться вперед, уходить в отрыв, как Усэйн Болт. Надо бежать быстрее всех»

считает, что должен брать пример со спринтера Усэйна Болта.

Главный тренер СКА высказался о философии команды после победы над (5:0).

– Пресс-конференцию после игры с «Локомотивом» вы завершили фразой «в следующем матче вы увидите другой СКА». Сегодня вы увидели, что хотели? Каким будет СКА в следующем матче – таким же, как сегодня, или еще лучше?

– Наша философия – с каждым днем становиться лучше во всех отношениях. Сегодня игровая дисциплина была на высоком уровне. В это же время нельзя расслабляться. Это постоянный процесс.

Всегда вспоминаю слова Виктора Васильевича Тихонова, когда его спросили, как сборная СССР обыграла канадцев. Он ответил: «Есть четыре вещи: работа, работа, работа и дисциплина». Идем вперед по этому же принципу.

Звучит просто, но за этим стоит огромный объем, много времени. Все это выливается в результат. Каждый вносит свой вклад в победу. Дальше будем улучшать свою работоспособность. Перерабатывать всех соперников. А дисциплина проявляется во всем.

Реализация голевых моментов – это самодисциплина. Нужно относиться очень ответственно – все соперники ждут наших ошибок. Сегодня у нас были потери в средней зоне, которых быть не должно. Нападающие теряли шайбу на синей линии. Будем оттачивать эти детали, нашу систему. Соперники тоже с каждым матчем играют против нас все лучше и лучше. Они смотрят видео, везде работают профессиональные тренеры.

Нам нужно постоянно двигаться вперед, уходить в отрыв, как Усэйн Болт. Надо бежать быстрее всех. За этим стоит огромная работа. Нам необходима эмоциональная подпитка от болельщиков – им отдельная благодарность, ждем их в Петербурге.

Я рад, что сегодня подошли детишки в форме «Витязя». Они болели за свою команду, но увидели яркий хоккей – то, что нам нужно, – сообщил Ротенберг.