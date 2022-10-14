Лайне выбыл на 3-4 недели из-за растяжения связок локтя. Игрок «Коламбуса» может пропустить матчи НХЛ в Финляндии

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Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на 3-4 недели из-за растяжения связок локтя.

Финский нападающий получил травму в первом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:4). До этого он успел забить гол.

Таким образом, Лайне может пропустить матчи против «Колорадо» в рамках NHL Global Series. Они пройдут 4 и 5 ноября в его родном городе Тампере.

Джастин Дэнфорт заменил 24-летнего игрока в первом звене «Блю Джекетс» с Буном Дженнером и Джонни Годро.

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