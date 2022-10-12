ЛеБрюн об обмене Кэйна: «Летом он не был готов. Есть шансы, что до дедлайна это произойдет – когда ему надоедят поражения «Чикаго»
Пьер ЛеБрюн считает, что форвард «Чикаго» Патрик Кэйн будет обменян по ходу сезона.
У 33-летнего игрока начинается последний год действия контракта с кэпхитом 10,5 миллиона долларов. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.
«Я думаю, есть неплохие шансы, что он будет обменян до дедлайна (намечен на 3 марта следующего года – прим. Sports.ru). Летом люди ставили телегу впереди лошади, когда думали, что после всех потерь «Блэкхокс» он стремится к обмену.
На самом деле он не был к этому готов. Насколько я понимаю, его агент Пэт Бриссон и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон поговорили и сказали друг другу: «Давайте вернемся к этому вопросу в декабре и январе и посмотрим, как обстоят дела».
У Кэйна есть пункт о полном запрете на перемещения. Но ожидается, что в какой-то момент ему надоедят поражения («Чикаго» по всем прогнозам будет много проигрывать), и он будет готов обсуждать обмен. Да, у него полный запрет, но пара команд, о которых стоит подумать – это «Рейнджерс» и «Айлендерс», – сказал инсайдер TSN.
Комментарии