ЛеБрюн об обмене Кэйна: «Летом он не был готов. Есть шансы, что до дедлайна это произойдет – когда ему надоедят поражения «Чикаго»

Пьер ЛеБрюн считает, что форвард будет обменян по ходу сезона.

У 33-летнего игрока начинается последний год действия контракта с кэпхитом 10,5 миллиона долларов. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.

«Я думаю, есть неплохие шансы, что он будет обменян до дедлайна (намечен на 3 марта следующего года – прим. Sports.ru). Летом люди ставили телегу впереди лошади, когда думали, что после всех потерь «Блэкхокс» он стремится к обмену.

На самом деле он не был к этому готов. Насколько я понимаю, его агент Пэт Бриссон и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон поговорили и сказали друг другу: «Давайте вернемся к этому вопросу в декабре и январе и посмотрим, как обстоят дела».

У Кэйна есть пункт о полном запрете на перемещения. Но ожидается, что в какой-то момент ему надоедят поражения («Чикаго» по всем прогнозам будет много проигрывать), и он будет готов обсуждать обмен. Да, у него полный запрет, но пара команд, о которых стоит подумать – это и , – сказал инсайдер TSN.