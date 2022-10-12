Первые матчи сезона НХЛ в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе собрали по 18 тысяч зрителей. На обеих аренах были аншлаги

Теги болельщики Рейнджерс Тампа-Бэй Лос-Анджелес НХЛ Madison Square Garden Вегас Хоккей

Первые матчи сезона НХЛ в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе собрали по 18 тысяч зрителей.

После первых двух игр в Чехии сегодня регулярный чемпионат НХЛ стартовал в Северной Америке. Программа игрового дня включала 2 матча.

«Рейнджерс» обыграли «Тампу» (3:1) в присутствии 18 006 зрителей, а на игру «Лос-Анджелеса» и «Вегаса» пришли 18 230 болельщиков. 

На обеих аренах были зафиксированы аншлаги. 

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