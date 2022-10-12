Первые матчи сезона НХЛ в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе собрали по 18 тысяч зрителей. На обеих аренах были аншлаги

Первые матчи сезона в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе собрали по 18 тысяч зрителей.

После первых двух игр в Чехии сегодня регулярный чемпионат НХЛ стартовал в Северной Америке. Программа игрового дня включала 2 матча.

обыграли (3:1) в присутствии 18 006 зрителей, а на игру и пришли 18 230 болельщиков.

На обеих аренах были зафиксированы аншлаги.