«Бостон» подписал Строльмана на год и 1 млн долларов. 36-летний защитник был в клубе на просмотре

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«Бостон» подписал защитника Антона Строльмана на год и 1 миллион долларов. 

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. 

36-летний защитник был в клубе на просмотре. 

В прошлом сезоне шведский хоккеист выступал за «Аризону» и набрал 23 (8+15) очка при полезности «минус 16» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В лиге Строльман также играл за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу» и «Флориду».

Всего в НХЛ игрок провел 930 матчей и записал на свой счет 293 (63+230) результативных балла.

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