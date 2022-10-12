«Бостон» подписал Строльмана на год и 1 млн долларов. 36-летний защитник был в клубе на просмотре
«Бостон» подписал защитника Антона Строльмана на год и 1 миллион долларов.
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
36-летний защитник был в клубе на просмотре.
В прошлом сезоне шведский хоккеист выступал за «Аризону» и набрал 23 (8+15) очка при полезности «минус 16» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В лиге Строльман также играл за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу» и «Флориду».
Всего в НХЛ игрок провел 930 матчей и записал на свой счет 293 (63+230) результативных балла.
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