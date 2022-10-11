Кожевников об «Авангарде»: «После канадского временщика остались только обломки. Рябыкин здесь – не фактор»

высказался о роли в нынешних проблемах «Авангарда».

Вчера клуб уволил с поста главного тренера. У команды 10 поражений в 16 матчах нового сезона.

«После канадского тренера-временщика от «Авангарда» остались только обломки – все было выжато на короткой дистанции, основные легионеры и лидеры команды уехали, молодежь не подведена. Эти обломки летом «припудрили» странной селекцией – пара громких имен в атаку, но никого – в оборону и особенно в ворота.

На старте сезона вся эта конструкция поехала на выезд. Если при временщике «Авангард» привык сидеть в Москве и играть в щадящем режиме, то тут путешествие из 12 матчей и трех стран. При перекошенном составе...

Так что все наслоилось и было обречено посыпаться. А Рябыкин здесь – не фактор», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Первая отставка сезона в КХЛ! Рябыкину не простили провальный старт «Авангарда»