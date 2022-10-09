«Пльзенское пиво». Джохансен о главном впечатлении от матчей НХЛ в Праге

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Райан Джохансен сказал, что будет вспоминать о чешском пиве после матчей НХЛ в Праге.

Форвард «Нэшвилла» ответил на вопрос о своих впечатлениях от Чехии после двух матчей с «Сан-Хосе» (4:1, 3:2) в Праге. 

«Что я буду вспоминать об этих матчах спустя годы? Главное впечатление вне льда – пльзенское пиво.

На льду? Ну, в целом это было важное событие. НХЛ проделала огромную работу. Каждый день было что-то интересное и захватывающее», – сказал Джохансен. 

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