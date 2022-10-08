Епанчинцев об «Амуре» после 1:3 с «Локомотивом»: «Проиграли в микромоментах. Не проткнули шайбу – 3 гола пропустили. Где-то не хватило мощи»

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Вадим Епанчинцев объяснил поражение «Амура» от «Локомотива» микромоментами. 

Хабаровский клуб уступил ярославцам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 1:3. 

«Мы проиграли в единоборствах, в микромоментах. Это был ключевой момент матча. Если говорить хоккейными терминами, то соперник нас переиграл в стыках, на нейтральных шайбах. Мы пропустили из-за этого три гола: не проткнули шайбу, соперник проткнул.

«Локомотив» подловил нас на ошибках и забил три одинаковых гола. Пытались отыграться до конца, старались ребята, но где-то не хватило мощи. Слишком маленькая и легковесная команда у нас, против тяжеловесов «Амуру» сложно действовать.

Но есть у нас и сильные стороны – движение. Немного этого в атаке не хватило. Нужно убрать микромоменты, которые приводят к поражениям.

Это приходит с опытом. Будем надеться, что получится. Желание и страсть важны. Нужно хотеть не проиграть в каждом моменте. Это самое главное и в сегодняшней игре, и в целом в хоккее», – сказал Епанчинцев. 

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