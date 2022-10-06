Анисин сделал ассист после спинорамы: «Игра молниеносная, полная импровизация. Хоккеист – своего рода артист в театре»
Михаил Анисин сделал красивую голевую передачу в матче чемпионата Беларуси.
Анисин, выступающий за жлобинский «Металлург», сделал спинораму, а затем отдал передачу на Илью Спата, который забросил шайбу в ворота.
«Так получилось просто, не задумывался в этом в моменте. Хоккей – такая молниеносная игра, где ты не думаешь, что будешь делать, все на автомате. Полная импровизация.
Хоккеист – своего рода артист в театре, должен играть. Хорошо, что так получилось удачно», – сказал Анисин в интервью пресс-службе «Металлурга».
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