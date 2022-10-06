Анисин сделал ассист после спинорамы: «Игра молниеносная, полная импровизация. Хоккеист – своего рода артист в театре»

сделал красивую голевую передачу в матче чемпионата Беларуси.

Анисин, выступающий за жлобинский «Металлург», сделал спинораму, а затем отдал передачу на Илью Спата, который забросил шайбу в ворота.

«Так получилось просто, не задумывался в этом в моменте. Хоккей – такая молниеносная игра, где ты не думаешь, что будешь делать, все на автомате. Полная импровизация.

Хоккеист – своего рода артист в театре, должен играть. Хорошо, что так получилось удачно», – сказал Анисин в интервью пресс-службе .