Дорофеев – 3-я звезда выставочного матча с «Аризоной»: гол, 4 броска и «+2» за 13:50. «Вегас» вернул форварда из АХЛ

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Павел Дорофеев стал 3-й звездой выставочного матча с «Аризоной».

«Вегас» одержал победу над «Койотис» на предсезонке – 4:3. 

21-летний форвард вернулся в состав «Голден Найтс» после отправки в АХЛ несколькими днями ранее.

В этом матче он забросил третью шайбу «рыцарей». Всего провел на льду 13 минут 50 секунд (2:50 – в большинстве, полезность «+2») и отметился 4 бросками в створ ворот. 

В прошлом сезоне Дорофеев дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вегас» 2 матча. В АХЛ на его счету 63 игры и 52 (27+25) очка. 

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