Палат о Джеке Хьюзе: «Он очень многим напоминает мне Кучерова. У него есть все, чтобы сделать следующий шаг и повести «Нью-Джерси» за собой»

сказал, что напоминает ему .

31-летний чешский форвард в межсезонье сменил на , подписав 5-летний контракт с кэпхитом 6 миллионов долларов.

21-летний американец (первый номер драфта НХЛ-2019) готовится к своему четвертому сезону в НХЛ.

«Джек очень многим напоминает мне Кучерова. Очень одаренный игрок и тоже много работает после тренировок. Ему нравится оттачивать разные интересные приемы, что часто делают суперзвезды.

Я вижу в нем эти качества. Мы уже сыграли вместе в паре предсезонных игр. У него есть все, чтобы сделать следующий шаг, провести отличный сезон и повести команду за собой», – сказал Палат.