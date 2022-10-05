Палат о Джеке Хьюзе: «Он очень многим напоминает мне Кучерова. У него есть все, чтобы сделать следующий шаг и повести «Нью-Джерси» за собой»

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Ондржей Палат сказал, что Джек Хьюз напоминает ему Никиту Кучерова

31-летний чешский форвард в межсезонье сменил «Тампу» на «Нью-Джерси», подписав 5-летний контракт с кэпхитом 6 миллионов долларов. 

21-летний американец (первый номер драфта НХЛ-2019) готовится к своему четвертому сезону в НХЛ.

«Джек очень многим напоминает мне Кучерова. Очень одаренный игрок и тоже много работает после тренировок. Ему нравится оттачивать разные интересные приемы, что часто делают суперзвезды.

Я вижу в нем эти качества. Мы уже сыграли вместе в паре предсезонных игр. У него есть все, чтобы сделать следующий шаг, провести отличный сезон и повести команду за собой», – сказал Палат. 

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