ДеКайзер не прошел просмотр в «Ванкувере», Нэйт Томпсон – в «Лос-Анджелесе»

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32-летний ДеКайзер всю карьеру провел в «Детройте», за который выступал с сезона-2012/13.

В минувшем сезоне защитник набрал 11 (0+11) очка в 59 матчах при полезности «минус 8», 26 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:29. В его активе 49 хитов и 102 блока (2-е место в команде).

Всего в НХЛ провел 547 матчей и набрал 146 (33+113) очка. В 19 играх в Кубке Стэнли – 2 (1+1) балла.

Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту, подписанному с «Детройтом» в 2016 году, составляла 5 млн долларов.

37-летний Томпсон провел минувший сезон в «Филадельфии» (33 матча, 1+2 и «минус 15» по полезности) на однолетнем контракте с зарплатой 800 тысяч долларов.

Всего в НХЛ у нападающего 844 матча в составе 9 разных команд и 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В Кубке Стэнли – 86 игр и 21 (6+15) очко при полезности «+10».