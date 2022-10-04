Брюквин о военной службе: «В части был почти месяц. Все по уставу, но стрельбищ не было. Шить научился, маршировать...»

рассказал о том, что на военной службе научился шить и маршировать.

– Что скажете об объявленной частичной мобилизации и возможном получении спортсменами повесток из военкоматов?

– Не знаю, я пока с этим не столкнулся.

– В 2017 году, когда вы играли за , вам пришлось побывать в воинской части. История была довольно шумная, но ни вы, ни клуб подробно о ней не рассказывали.

– Да что там рассказывать. Послужил, и все. В части я был в общей сложности почти месяц. Все по расписанию, по уставу. Но каких-то стрельбищ не было.

– Что же вам пришлось там делать?

– То же, что и всем солдатам. Зарядка, строевая подготовка, порядок на местах соблюдать, шить, кровать убирать… Не знаю, что еще добавить… Там все как в армии.

– Это полезный опыт для вас?

– Шить научился, маршировать научился... (улыбается).

– Тяжело было потом восстанавливать игровые кондиции?

– Да. Я пропустил тогда достаточно времени. Меня забрали посреди сезона. Я был на ходу, немало забивал. После возвращения пришлось втягиваться, – сказал форвард .