Нестеров о поражениях ЦСКА: «То ли не везет, то ли сами глупые ошибки совершаем. Обязательно игру наладим, все еще впереди»

уверен, что наладит игру.

После поражения от СКА (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 15 очками в 13 играх.

– Почему мы упустили победу уже во втором матче кряду? Даже не знаю, что ответить.То ли не везет, то ли сами глупые ошибки совершаем. Но мы работаем над этим. Обязательно игру наладим, у нас все еще впереди.

– Неужели армейцам характера не хватает?

– Нет, так нельзя говорить. У нас команда хорошая, с характером. В будущем все покажем.

– В третьем периоде ЦСКА явно начал играть на удержание счета. Получается, напрасно?

– Может, со стороны так казалось, а мы играли в свой хоккей все шестьдесят минут. Идем дальше всей командой.

– Из плюсов можно отметить игру в большинстве, которое вы реализовали дважды. С этим порядок?

– Можно и лучше, еще одного гола в большинстве нам же сегодня все равно не хватило, – сказал капитан армейцев.