Мартынов о драке в игре с «Северсталью»: «О′Делл сыграл в пределах правил, на него в ответ набросились, а мы своих в обиду не даем»

высказался о потасовке по ходу матча с «Северсталью».

Московское «Динамо» одержало победу со счетом 4:3.

– Эрик сыграл в пределах правил, когда сшиб с ног игрока . Но соперники на него в ответ набросились, а мы своих в обиду не даем. Тоже все сразу пошли за О’Делла заступаться.

– Почему концовка получилась такой бурной и нервной?

– «Северсталь» – хорошая команда, там есть мастеровитые ребята. Они очень хотели снова счет сравнять, поэтому устроили мощный навал на наши ворота, но мы выстояли.

– «Динамо» уже второй раз обыгрывает «Северсталь» в этом сезоне. За счет чего?

– Победы трудные получились. Тут не скажешь, кто был лучше.

Просто мы были точнее и удачливее в завершении атак, и наш вратарь хорошо оба эти матча провел.

Кроме того, мы четко сыграли в обороне, выполнили тренерскую установку. Вот эти три момента – ключевые, они привели к победам, – сказал защитник московского .