«Шоу по фигурному катанию принесло нам почти 4 млн рублей». Глава совета директоров «Авангарда» об открытии арены в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил, что ледовое шоу на открытии арены «G-Drive Арены» в Омске принесло почти 4 миллиона рублей.

Шоу проходило с участием российских фигуристов Елизаветы Туктамышевой, Марка Кондратюка, Евгении Медведевой, Алексея Ягудина и других.

– Какие у вас впечатления от фигурного катания на новой арене в Омске?

– Впечатления самые положительные. Конечно, эстетика, музыка, исполнительское мастерство, звук, свет тут на высшем уровне. Думаю, все сегодня в зале получили огромное удовольствие.

– Удастся ли загружать эту арену по максимуму разнообразными событиями?

– Рабочей группе также поставлена задача разработать план на следующий год. На профессиональном языке это называется утилизацией арены. И самая утилизированная арена в мире – это Madison Square Garden. Там вообще проходит больше одного мероприятия в день, и это фантастический результат. Представьте, 420 мероприятий за 365 дней!

Понятно, что мы от этого далеки. Но мы стремимся к такой загрузке с помощью разных шоу и других событий, которые можем здесь проводить. Вот вчера мы говорили о баскетболе, волейболе…

– Бой Александра Шлеменко.

– В том числе и это событие. Нужно продумать график любых мероприятий, которые будут приносить нам прибыль. Кстати, это мероприятие по фигурному катанию нам принесло почти 4 млн рублей, – рассказал Крылов.

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ