Игрок в бенди Бобров: «Болельщики в Новосибирске считают канадский хоккей более зрелищным, нежели русский. КХЛ более раскручена, чем Суперлига по хоккею с мячом»

Кирилл Бобров высказался о популярности хоккея с мячом.

– Кирилл, в Новосибирске сильные традиции в спорте. Взять хотя бы клуб «Сибирь», выступающий в КХЛ. Почему же все-таки твой выбор пал на русский, а не на канадский хоккей?

– Я родился в небольшом городке Куйбышеве, что в 350 километрах от Новосибирска.

В три года дедушка поставил меня на коньки, тренировался в коробке рядом с домом. А уже когда наша семья переехала в Новосибирск, мой отец записал меня в секцию хоккея с мячом. Тогда мне было всего пять лет, тогда как другим ребятам – по 6-7 лет.

Но, несмотря на это, я выделялся как своим катанием, так и владением клюшкой, был едва ли не лучшим. Одним словом, хоккей с мячом мне сразу же пришелся по душе. К тому же русский хоккей не чужой вид спорта для нашей семьи.

Опять же мой отец до 18 лет занимался хоккеем с мячом, после чего сделал выбор в пользу учебы. Не могу не отметить и моего первого тренера – Владимира Ивановича Войтовича. Он привил мне настоящую любовь к этому удивительному виду спорта.

– В Новосибирске местные СМИ большое внимание уделяют хоккею с мячом? Тем более что в это межсезонье инфоповод был более чем серьезный. В «Сибсельмаш» вернулся, не побоюсь этого слова, легенда новосибирского хоккея Павел Рязанцев.

– Внимание местных СМИ к русскому хоккею более чем скромное.

В Новосибирске нет своей спортивной газеты. Если о «Сибсельмаше» рассказывают, то исключительно по телевидению или же в интернет-ресурсах. Изредка приглашают на радио.

Но опять же делается это от случая к случаю. Еще несколько лет назад, когда «Сибсельмаш» занял пятое место в чемпионате, внимание местных СМИ было гораздо выше. К нам приезжали чуть ли не каждый месяц, в крайнем случае – раз в два месяца.

– «Сибирь», выступающая в КХЛ, наверняка пользуется куда большей популярностью у журналистов. Это не вызывает некое чувство ревности?

– Город на самом деле больше живет хоккеем с шайбой, поэтому объяснимо и повышенное внимание журналистов к «Сибири».

К тому же КХЛ в медийном плане куда более раскручена, чем Суперлига по хоккею с мячом. Я, конечно, с этим не согласен, но большинство новосибирцев считают канадский хоккей более зрелищным, нежели русский.

А популярность команды во многом зависит и от ее результатов. Если «Сибирь» регулярно играет в плей-офф, то «Сибсельмаш», увы, не может похвастаться этим, – сказал хоккеист ульяновской команды «Волга» по хоккею с мячом.