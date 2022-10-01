Боб Хартли: «Нужно забыть о неудачном старте «Авангарда». Теперь все хорошо, команда на ходу и будет набирать обороты»

Боб Хартли прокомментировал победу «Авангарда» в матче против «Сибири» (2:1).

– Нужно забыть о неудачном старте «Авангарда». Теперь все хорошо, команда на ходу. И она будет набирать обороты.

– Но центрфорвардов не хватает. Сможет ли выкарабкаться «Авангард» из такой ситуации?

– Мы видим, что ребята набираются уверенности. Даже сегодня на льду никакой паники не было. Все работали, не покладая рук. «Сибирь» открыла счет, но «Авангард» забросил ответную шайбу, а в третьем периоде забил победный гол.

Вспомните самый первый матч «Авангарда» в чемпионате, когда после первых 40 минут счет мог быть 5:0 или 6:0 в пользу «ястребов». Но этого не произошло, и «Витязь» забросил за 10 секунд до конца периода. Конечно, это может пошатнуть уверенность. Но ничего, ребята стараются, ищут пути к победе.

– Когда вы произносили замечательную речь перед матчем, у вас было электричество в жилах?

– Я видел реакцию болельщиков. И меня удивило, что они реагировали даже после моих слов на английском. Это потрясающие люди. Я рад быть здесь, и я рад, что люди сегодня уходят домой с победой.

– А как вам традиция – бить в барабан на глазах у всего стадиона?

– Было здорово. Я получил истинное удовольствие. Может быть, попрошу, чтобы меня взяли в клуб на полставки – чтобы бить в барабан перед каждым матчем, – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант академии клуба.