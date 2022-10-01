Знарок о претензиях к обороне «Ак Барса»: «Я все рассказываю в раздевалке, здесь ничего говорить не буду»

Олег Знарок прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

– Не первый раз получается плохой второй период у «Ак Барса». В чем причина? Уступаете в скорости?

– В принципе ни в чем не уступаем, первую шайбу мы в большинстве пропустили. Второй гол – от борта шайба отскочила, не знаю, куда она там попала. Но в первом периоде нужно было реализовывать свои моменты, тогда была бы другая игра. А так получилось, что нужно вытаскивать.

– Индивидуальные ошибки защитников в пропущенных шайбах чем-то объяснимы?

– Мы в большинстве пропустили гол.

– Чем объяснить такую слабую игру защитников?

– Почему слабую? Ну, невнимательность, наверное. По-вашему, сегодня сыграл плохо, за исключением этого момента?

– В целом плохо.

– Тогда вставайте со мной за борт.

– В целом у вас есть претензии к обороне?

– Претензии есть даже при выигрышной игре.

– А можете рассказать, какие это претензии?

– Я все рассказываю там, в раздевалке, здесь ничего говорить не буду.

– Какая ситуация с ?

– Наверное, две недели – мы так думаем, как-то так. Думали, что будет хуже, хотя для нас и две недели много, – сказал главный тренер .