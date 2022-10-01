Знарок о претензиях к обороне «Ак Барса»: «Я все рассказываю в раздевалке, здесь ничего говорить не буду»

Олег Знарок прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2 ОТ).
– Не первый раз получается плохой второй период у «Ак Барса». В чем причина? Уступаете в скорости?
– В принципе ни в чем не уступаем, первую шайбу мы в большинстве пропустили. Второй гол – от борта шайба отскочила, не знаю, куда она там попала. Но в первом периоде нужно было реализовывать свои моменты, тогда была бы другая игра. А так получилось, что нужно вытаскивать.
– Индивидуальные ошибки защитников в пропущенных шайбах чем-то объяснимы?
– Мы в большинстве пропустили гол.
– Чем объяснить такую слабую игру защитников?
– Почему слабую? Ну, невнимательность, наверное. По-вашему, Василий Токранов сегодня сыграл плохо, за исключением этого момента?
– В целом плохо.
– Тогда вставайте со мной за борт.
– В целом у вас есть претензии к обороне?
– Претензии есть даже при выигрышной игре.
– А можете рассказать, какие это претензии?
– Я все рассказываю там, в раздевалке, здесь ничего говорить не буду.
– Какая ситуация с Дмитрием Воронковым?
– Наверное, две недели – мы так думаем, как-то так. Думали, что будет хуже, хотя для нас и две недели много, – сказал главный тренер «Ак Барса».