Выставочные матчи НХЛ. «Нэшвилл» забросил 7 шайб «Тампе», «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Сан-Хосе» против «Вегаса»

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Клубы НХЛ проводят очередные выставочные матчи.

НХЛ

Выставочные матчи 

«Детройт» – «Вашингтон» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 34 Карлсон (Джохансен, Кузнецов)

0:2 – 59 Эллер (Фегервары, Карлсон)

Вратари: Хуссо 13/13, Браттстрем 16/17 – Кюмпер 9/9, Линдгрен 10/10

 

«Оттава» – «Торонто» – 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)

0:1 – 8 Робертсон (Мальгин, Мете)

0:2 – 9 Обе-Кюбель (Астон-Риз, Кемпф)

0:3 – 10 Мете

1:3 – 20 Келли (Гэмбрелл, Шабо)

2:3 – 30 Батерсон (Ткачак, Норрис), ГБ

2:4 – 49 Мальгин (Робертсон, Крал)

2:5 – 58 Робертсон (Обе-Кюбель, Вильнев), ГБ

2:6 – 58 Холл (Шоу)

3:6 – 60 Круксхэнк (Гэмбрелл)

Вратари: Форсберг 33/38 – Самсонов 27/30

 

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

1:0 – 23 Хьюз (Палат)

1:1 – 44 Панарин (Шнайдер, Кравцов)

1:2 – 52 Миллер (Хант, Рюдаль)

Вратари: Блэквуд 35/37 – Доминге 10/11, Галак 15/15

 

«Нэшвилл» – «Тампа» – 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

 

«Эдмонтон» – «Калгари» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 9 Драйзайтль (Ямамото, Броберг), ГМ

1:1 – 16 Дюбе (Руни)

2:1 – 49 Кулак (Эспозито, Сиси)

Вратари: Кэмпбелл 7/8, Пикар 14/14 – Владарж 36/38

 

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 2:5 (1:1, 1:4, третий период)

«Анахайм» – «Сан-Хосе» – 4:1 (3:0, 1:1, третий период)

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