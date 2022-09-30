Жамнов о решении ИИХФ по сборной России: «Пока все на словах. Как будет на деле, предсказать невозможно»

прокомментировал решение по поводу сборной России.

В пятницу конгресс ИИХФ принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Как это будет дальше все происходить, мы же не знаем, правильно. Пока все на словах. Как будет на деле, предсказать ничего невозможно. Ясно, что все хотят, чтобы мы вернулись в сильнейший дивизион, а как на самом деле это будет, не знаю.

Сдвиг будет серьезный, когда команда конкретно вернется на международные соревнования – по факту. Пока же это все на словах», – сказал главный тренер сборной России.