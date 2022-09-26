Паскуале, Ярош и Шаров – лучшие игроки недели в КХЛ

определила лучших хоккеистов четвертой игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам

Паскуале было нанесено 44 броска, из которых он отразил 97,73%. Коэффициент надежности составил 0,50. В матче с «Куньлунем» (4:0) Паскуале сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал ( ), набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах недели. Словак совершил два силовых приема и заблокировал семь бросков.

Лучшим нападающим назван ( ), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах недели.

В игре с «Витязем» Шаров набрал 5 (4+1) очков, став первым игроком клуба, кто забросил четыре шайбы в одном матче. Кроме этого, на счету Шарова пять силовых приемов и два заблокированных броска.