Паскуале, Ярош и Шаров – лучшие игроки недели в КХЛ

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КХЛ определила лучших хоккеистов четвертой игровой недели.

Лучшим вратарем признан Эдди Паскуале («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам

Паскуале было нанесено 44 броска, из которых он отразил 97,73%. Коэффициент надежности составил 0,50. В матче с «Куньлунем» (4:0) Паскуале сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Кристиан Ярош («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах недели. Словак совершил два силовых приема и заблокировал семь бросков.

Лучшим нападающим назван Александр Шаров («Сибирь»), набравший 7 (5+2) очков в трех матчах недели.

В игре с «Витязем» Шаров набрал 5 (4+1) очков, став первым игроком клуба, кто забросил четыре шайбы в одном матче. Кроме этого, на счету Шарова пять силовых приемов и два заблокированных броска.

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