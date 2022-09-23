«Торпедо» обменяло Тихомирова в «Нефтехимик» на 16-летнего Артамонова

подтвердило обмен вратаря в .

Нижегородский клуб в качестве компенсации получил 16-летнего нападающего Никиту Артамонова.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Тихомиров принял участие в 2 матчах и отразил 93,9% бросков при коэффициенте надежности 1,79.

«Мы благодарны Андрею за честную работу, самоотверженную игру и самоотдачу, которые он демонстрировал за годы выступлений в системе «Торпедо».

Вместе с ним на различных уровнях мы прошли немалый путь, и много ярких побед как командных, так и индивидуальных Андрей одержал, защищая нижегородские цвета.

Иногда в жизни многих людей, в том числе – спортсменов, приходит момент, когда нужно сменить обстановку, и это должно пойти на пользу всем сторонам.

Мы искренне желаем Андрею успехов на новом месте, и чтобы в душе всегда оставались только самые теплые воспоминания о родном клубе и городе», – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.