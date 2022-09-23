Леонтьев о том, ругает ли игроков за ошибки: «Если шайба перескочила или конек подставил – это одно. Если делать, что захочется, то поставишь в тупик команду»

Главный тренер ответил на вопрос о том, ругает ли хоккеистов за ошибки на льду.

– В разговорах один на один с игроками вы – психолог?

– Стараюсь им быть. Конечно, в душу каждого не залезешь. Если нужно, я пойду, побеседую с глазу на глаз, когда что-то идет не так. Бывает, что парень как-то не так работает, грустит, глаза потухшие.

Мне важно это знать – когда в быту что-то идет не так, это накладывает отпечаток и на тренировочный процесс.

Надо узнать проблему, как-то решить ее. Поэтому у нас всегда полный контакт, нет никаких секретов.

– Бывало, что после поражения вы не могли подобрать слов для ребят в раздевалке?

– Конечно. Готовишься к игре, команда настроена, все выкладываются. Но спорт – такая вещь, когда не все идет по плану. Бывает, что соперник просто сильнее… И реально не знаешь, что сказать, потому что видишь, что все выложились на 200 %.

Смотришь на них – сил нет, пот льется ручьем… Что тут скажешь? Только слова поддержки, без негатива – я вижу, как парни работают, поэтому всегда их поддерживаю. За поражением всегда идет победа.

– Сильно ругаете игроков за ошибки?

– Смотря за какие (улыбается). Если это тактическая ошибка, конечно, плохо отношусь. Если техническая – шайба перескочила или конек подставил – это одно.

Но в плане тактики ты должен выполнять игровое задание. Если будешь придумывать, делать то, что тебе захочется, то поставишь в тупик свою команду, партнеров. Все должны работать единым механизмом. За такие ошибки надо беспощадно наказывать. Но у нас в команде мало кто так действует.

В спорте не сыграешь «как получится» или «как захотел». Если хочешь выступать на высоком уровне, должен быть дисциплинированным и строгим к заданиям, – сказал Олег Леонтьев.