Леонтьев о поражении от «Сибири»: «Фатальное невезение. Ничего не предвещало такого развития событий в 3-м периоде»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Сибири» со счетом 2:3.

– Парни вышли сражаться. Провели отличный первый период. Повели 2:0, 15:3 по броскам и контролировали ход матча.

Во втором периоде здорово выстояли в меньшинстве и ничего не предвещало такого развития событий, когда в третьем периоде мы получили такие голы. Какое-то фатальное невезение.

Все парни пластались, ловили на себя, отдавались игре, но мы снова остались без очков.

Для меня это первая такая затяжная серия неудач, как и для многих ребят в команде. Наша игра вселяет надежду, но играть надо до последнего.

– в одном из моментов сказал, что на нем не было нарушения и судьи отменили большинство «Нефтехимику». Может, не стоило проявлять такое джентльменство? Поиграли бы в большинстве и, возможно, забили.

– Паша повел себя порядочно. Я его похвалил. Именно так и нужно себя вести. Нужно быть джентльменом на льду.

Я не считаю, что этот эпизод как-то повлиял на исход матча. Нужно оставаться людьми в любой ситуации, – сказал Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» проиграл 8-й матч подряд со старта сезона, хотя вел 2:0 после двух периодов в игре с «Сибирью»