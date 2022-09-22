Гендиректор «Нефтехимика»: «У нас полное доверие Леонтьеву. Команда нащупывает игру, изменения в составе увидите в ближайшее время»

Гендиректор «Нефтехимика» высказался о ситуации в клубе.

Команда тренера Олега Леонтьева проиграла все восемь матчей со старта Фонбет чемпионата .

«В свете неудачных игр многие наши болельщики, представители СМИ интересуются, будут ли сделаны какие-то оргвыводы из складывающейся ситуации, какой кредит доверия главному тренеру Олегу Леонтьеву, его тренерскому штабу, будут ли в команде отчисления игроков, подписание новичков.

Мы прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, и у каждого из нас есть огромное желание как можно скорее выбраться из нее. Для этого есть дружный, сплоченный, предельно мотивированный коллектив, который упорно и вдумчиво работает в этом направлении. Поверьте, в наших рядах нет никакой паники.

Последние две игры в Екатеринбурге и Новосибирске, несмотря на проигрыши, прибавили ребятам уверенности. Команда постепенно нащупывает свою игру, и мы верим, что наши трудности останутся в прошлом, а изменения в составе команды вы увидите в ближайшее время.

В ситуации, когда идет совместная кропотливая работа по преодолению полосы неудач, глупо было бы искать виноватых. Поэтому у нас полное доверие главному тренеру Олегу Юрьевичу Леонтьеву и его тренерскому штабу», – сказал Игорь Ларионов.