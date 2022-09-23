Лайне о Годро: «Лучший атакующий игрок среди всех моих партнеров за карьеру, не в обиду остальным»

назвал своим лучшим партнером по звену.

Форварды пока не провели вместе ни одного матча. В первый день тренировочного лагеря они катались в одном звене с .

«Я думаю, что это лучший атакующий игрок среди всех моих партнеров за карьеру, не в обиду остальным.

Надеюсь, что благодаря этому в моей игре проявится все самое лучшее. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это сработало.

Верю, что мы сможем принести пользу друг другу», – сказал Лайне.