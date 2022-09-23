Лайне о Годро: «Лучший атакующий игрок среди всех моих партнеров за карьеру, не в обиду остальным»

Патрик Лайне назвал Джонни Годро своим лучшим партнером по звену.
Форварды «Коламбуса» пока не провели вместе ни одного матча. В первый день тренировочного лагеря они катались в одном звене с Буном Дженнером.
«Я думаю, что это лучший атакующий игрок среди всех моих партнеров за карьеру, не в обиду остальным.
Надеюсь, что благодаря этому в моей игре проявится все самое лучшее. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это сработало.
Верю, что мы сможем принести пользу друг другу», – сказал Лайне.