Защитник «Автомобилиста» Эберт оштрафован за толчок Асетова на борт

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт оштрафован за толчок на борт.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет , рассмотрев эпизод матча – (2:0).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Ника Эберта по п.1.13.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, защитник «Автомобилиста» на 4-й минуте первого периода получил большой дисциплинарный штраф за толчок Алихана Асетова на борт.