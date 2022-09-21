Морозов о призыве игроков в армию: «Вопрос не рассматривался на совете директоров»

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Президент КХЛ сообщил, что совет директоров не обсуждал призыв хоккеистов в армию.

«На совете директоров этот вопрос не рассматривался.

Но могу сказать, что это глобальный вопрос не только по хоккеистам, но и по всем остальным сферам деятельности. Никаких решений не принимали», – сказал Алексей Морозов вчера, 20 сентября.

Напомним, 1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

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