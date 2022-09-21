Светлов выделил факторы успешной игры СКА: «Командная скорость, баланс состава, игра спецбригад»

назвал причины успешного старта СКА в новом сезоне.

– В чем феномен СКА-2022 – единственного клуба чемпионата, который идет со стопроцентным результатом – 8 матчей, 16 очков?

– На старте сезона больше говорилось о неудачах традиционных лидеров Востока, победы СКА немного остались в тени. Отметил бы несколько факторов его сентябрьского успеха.

Первый – командная скорость. СКА эффективно адаптировался к маленьким площадкам, подавляет соперников движением, быстро выходит в атаку, из углов – на пятачок. При этом у команды нет пустых бросков ради броска, шайба просто так не теряется, все набросы направленные, не случайно по количеству бросков она – лишь десятая в лиге.

Второй фактор – баланс состава. Да, у СКА есть звено-лидер Хайруллин – Хуснутдинов – Жафяров, но при этом все четыре тройки сохраняют общий рисунок игры. При этом у команды есть возможности ротации, что позволяет в хорошем темпе проходить и гостевые серии.

Третий момент успеха – игра спецбригад. СКА стабильно входит в пятерку по реализации лишнего и первый по меньшинству. Ни одно из 30 удалений армейцев не было реализовано, это единственный случай в лиге.

– Такое большинство и меньшинство говорят о качестве состава?

– Да, у СКА хороший, молодой состав, но 3-4 клуба лиги по этому параметру точно не уступают. Понятно, что в ходе регулярного чемпионата времени для тренировок мало, но нужно понимать, что большинство и меньшинство – те ситуации, которые сильно зависят от тренерской работы, – сказал бывший тренер клубов .

СКА на старте – машина: 8 побед подряд, мало пропущенных и крутые спецбригады