Ротенберг поздравил Хабиба с днем рождения: «Ты настоящая легенда спорта, а твой путь – пример для меня и СКА»

поздравил с днем рождения.

«Хабиб, поздравляю тебя с днем рождения! Ты настоящая легенда спорта, а твой путь – пример для меня и всей нашей команды.

Рад, что могу назвать тебя своим другом! Мы не раз общались лично, и хочу еще раз поблагодарить тебя за огромную помощь для СКА.

Недавно я вспоминал историю твоей подготовки к поединку с – ты тогда проводил очень жесткие спарринги. Позвал несколько бойцов, похожих на Конора, и на каждый раунд выходил против свежего «клона» Макгрегора. Было невероятно тяжело, но ты отлично подготовился и победил в настоящем бою. Эта система актуальна и для нас – чем тяжелее нам во время тренировок, тем лучше мы готовы к настоящей игре.

Все знают, что поражения неотъемлемая часть профессионального спорта, но в случае с тобой эта истина не работает. 29 поединков – и ни единой осечки!

Дорогой Хабиб, спасибо тебе за реальную поддержку! Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на добрые дела, благополучия, семейного тепла, новых свершений и побед. Пусть спорт и твоя активная общественная жизнь приносят тебе исключительно положительные эмоции», – написал главный тренер в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Ротенберг надел черный пояс и сфоткался с Хабибом. Но у Ротенберга нет черного пояса