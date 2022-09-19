Менелл о переходе в «Динамо»: «Все понимают, что это очень крутой опыт. Когда родственники оформят визу, то навестят меня в России»

поделился впечатлениями о переходе в московское «Динамо».

– Чем вызвано ваше решение приехать сюда и снова играть в ? Может, вам кто-то советовал из канадских и американских друзей, кто раньше играл в России?

– Да, с некоторыми ребятами разговаривал. Но и сам раньше играл в КХЛ. Это очень хорошая лига.

В прошлый раз мне все понравилось. И когда появилась возможность приехать в такой крутой клуб, как московское «Динамо», сделал все, чтобы не упустить этот шанс.

– Какой была реакция вашего окружения, когда вы сказали, что едете в Россию?

– Они были за меня очень счастливы. И все понимают, что для меня это очень крутой опыт.

Поиграть в КХЛ, узнать такой большой город, как Москва. И когда мои родственники оформят визу, то прилетят навестить меня в России.

– А что вы думаете о стиле хоккея в КХЛ? Не так давно мы начали переход на маленькие площадки. Наверное, для вас это лучше.

– Пару лет назад уже играл в КХЛ на площадках другого размера.

Иногда бывает трудно сразу приспособиться к большому льду. Но лед московского соответствует канадским стандартам, и мне на нем комфортно, – сказал американский защитник.