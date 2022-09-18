Михаил Гуляев: «Хотелось бы сыграть против Радулова и Шипачева. Это лидеры «Ак Барса» и всей КХЛ»

Михаил Гуляев поделился впечатлениями от игры за «Авангард».

– Дебют за «Авангард» можно сравнить по впечатлениям с другими событиями?

– Наверное, нет. Это моя мечта – сыграть в КХЛ. Больше таких событий в жизни не вспомню. Чтобы стать хорошим хоккеистом и остаться в команде, надо очень много работать. Без этого ничего не получится.

– Для нападающих гол в КХЛ – это как первый закрытый гештальт. А что для защитника является таким маячком?

– Я рад и передаче. Гол, конечно, еще лучше. Но передача и выигранный микроматч – ответ на ваш вопрос. В плюс пойдут и хорошие силовые приемы.

– Против кого из форвардов КХЛ вы бы хотели сыграть?

– Против Александра Радулова и . Это лидеры и всей лиги. Хотелось бы сыграть с ними, – сказал защитник .

Михаил Гуляев – 5-й защитник в истории КХЛ, набравший очки в возрасте до 18 лет