Форвард «Аризоны» Келлер о травме: «Был разочарован, ведь шел на лучший сезон в карьере. Теперь хочу выступить еще лучше»

сказал, что хочет сыграть за «Аризону» в первом матче сезона .

24-летний нападающий в минувшем сезоне установил личный рекорд по голам (28 в 67 матчах), но завершил его в марте из-за перелома ноги.

Ему не хватило 2 баллов для повторения рекорда по очкам (63 против 65 в 82 матчах в сезоне-2017/18).

«Главная цель прямо сейчас – быть готовым к первой игре. Предсезонные матчи, вероятно, пропущу. Возможно, сыграю в каком-нибудь одном.

Травма была неприятной случайностью. Я врезался в борт, все получилось так быстро и внезапно, что я не смог среагировать. Понял, что что-то не так, когда не смог пошевелить ногой.

Конечно, я был разочарован, ведь шел на свой лучший сезон в карьере. Что ж, теперь я еще более мотивирован. В этом году хочу выступить еще лучше», – сказал Келлер.