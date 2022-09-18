Форвард «Аризоны» Келлер о травме: «Был разочарован, ведь шел на лучший сезон в карьере. Теперь хочу выступить еще лучше»

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Клейтон Келлер сказал, что хочет сыграть за «Аризону» в первом матче сезона НХЛ

24-летний нападающий в минувшем сезоне установил личный рекорд по голам (28 в 67 матчах), но завершил его в марте из-за перелома ноги. 

Ему не хватило 2 баллов для повторения рекорда по очкам (63 против 65 в 82 матчах в сезоне-2017/18). 

«Главная цель прямо сейчас – быть готовым к первой игре. Предсезонные матчи, вероятно, пропущу. Возможно, сыграю в каком-нибудь одном.

Травма была неприятной случайностью. Я врезался в борт, все получилось так быстро и внезапно, что я не смог среагировать. Понял, что что-то не так, когда не смог пошевелить ногой.

Конечно, я был разочарован, ведь шел на свой лучший сезон в карьере. Что ж, теперь я еще более мотивирован. В этом году хочу выступить еще лучше», – сказал Келлер. 

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