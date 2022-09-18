Александр Кожевников: «Без подкрепления «Амур» вряд ли выйдет в плей-офф, потолок нынешнего «Салавата» – 1-й раунд»

высказался о проблемах «Амура» и .

– В чем проблемы «Салавата»?

– Как и ожидалось, молодежь Уфы пока не вытягивает, уровень не тот. Молодые много бегают и много бросают, но для результата необходимы мастера. Тут нужна помощь легионеров, однако Хартикайнен и Ко уехали, а новые легионеры – сплошные загадки.

Форвард Хмелевски в первых матчах мне понравился, но на Дальнем Востоке, похоже, уснул – как и защитник Мерфи. Хо-Сэнг – это пока вообще анекдот.

О чем тут говорить, если на фоне легионеров Уфы иностранцы «Адмирала» во главе с защитником Шулаком смотрятся как звезды. А ведь раньше все было наоборот – именно Уфа легионерами комплектовалась идеально.

– «Салават» – фаворит спаренных матчей в Хабаровске?

– Не факт. У Хабаровска хотя бы есть надежный вратарь – Аликин. Об Уфе этого сказать не могу.

Кареев, которого так хвалили за его игру в чемпионате Финляндии, в КХЛ почему-то растерялся. Второй номер ветеран Ежов для – это имя, но у него проблемы с ближним углом. Все ругают бригаду вратарей Омска, но, честно говоря, в Уфе с голкиперами такие же проблемы.

– Что посоветуете «Амуру» и «Салавату» перед их дальневосточной серией?

– Обеим командам требуется срочное усиление. Своих игроков сейчас не найти, значит, после первых отсевов в тренировочных лагерях НХЛ там надо точечно находить легионеров.

Без подкрепления вряд ли выйдет в плей-офф, а потолок нынешнего «Салавата» – первый раунд. И это в лучшем случае! - сказал двукратный олимпийский чемпион.