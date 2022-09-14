Евгений Каменский: «Надеюсь, играя за «Сочи», буду расти как хоккеист. В нашем деле 1% – это удача, 1% – талант и 98% – труд»

Евгений Каменский высказался касательно возможного отъезда в .

– Держите ли вы в уме возможность когда-нибудь поиграть в НХЛ?

– Каждый хоккеист хочет попробовать себя в НХЛ. Но мне нужно много-много работать, без этого ни одна мечта не сбудется. В нашем деле 1% – это удача, 1% – талант и 98% – труд. Я надеюсь, что играя за , буду прогрессировать и расти как хоккеист.

– В чем вам надо прибавить?

– Да во всем. Я приехал в команду КХЛ и сразу понял, что мне еще работать и работать над всеми элементами хоккея.

– Что вы ждете от нынешнего сезона?

– Хочу побеждать вместе с командой. Так, наверное, на этот вопрос любой игрок ответит. И сам хочу двигаться вперед и закрепиться в , – сказал нападающий «Сочи».