«Матч ТВ» покажет матч «Нефтехимика» и «Торпедо» в прямом эфире

Игра и будет транслироваться на федеральном канале.

покажет матч в прямом эфире из Нижнекамска в понедельник, 12 сентября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Нижегородская команда под руководством Игоря Ларионова выиграла 2 из 3 игр на старте сезона Фонбет чемпионата , забросив в общей сложности 17 шайб – это наравне с минским «Динамо» лучший показатель в Западной конференции на данный момент.

Также в 17:00 по московскому времени телезрители смогут посмотреть на «Матч ТВ» встречу и .

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